TC Setpoint opent indoor padelvelden: “Combi-abonnementen vliegen de deur uit”

Opdorp Klaprozen en ballonnen in geel en blauw: leerlingen De Pupil staan stil bij oorlog Oekraïne en horen getuigenis Charles Stommels

Opdorpenaar Charles Stommels werd er emotioneel van. Bij een symbolisch steunmoment van leerlingen van De Pupil aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, getuigde hij over zijn eigen ervaringen als kind in de Tweede Wereldoorlog. “De hulp die we als vluchtelingen kregen, betekende een nieuwe kans. Met één wens: geen oorlog meer. Maar nu staat die alweer aan de grenzen van Europa...”

24 maart