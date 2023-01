Tachtig tractoren luisteren de hele gemeente op: “Ze komen van heinde en verre”

Noordrand Vuurwerk op straat: brandweer­zo­ne Vlaams-Bra­bant West moet 15 keer uitrukken voor brand tijdens oudejaars­nacht

In bijna alle gemeenten in de Vlaamse Rand gold een verbod op vuurwerk tijdens oudejaarsnacht. Maar dat werd haast nergens gerespecteerd. Op de tweede dag van het nieuwe jaar zijn nog overal restanten van vuurwerk te vinden op straat en in velden.

