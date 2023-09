Malderen Nazomert is toe aan editie 2

De nazomer is in ons land mogelijk weer een boel records aan het breken. Dat lokt de mensen natuurlijk naar buiten op zoek naar verfrissing en ontspanning. In Malderen kunnen zij zaterdagavond 9 september terecht op Malderen Nazomert. Het festivalletje wordt georganiseerd door de Landelijke Gilde Malderen en vindt plaats in de schaduw van de Heidemolen.