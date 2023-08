Grimbergse Gala Dragot op podium Pukkelpop

Bezoekers van het megafestival Pukkelpop in Hasselt kunnen donderdagavond feestelijk afsluiten met een twee uur durend feestje van The Subs. De Gentse electroband brengt een heleboel special guests met zich mee, waaronder Gala Gradot (17) uit Grimbergen. Het gaat vooruit met de carrière van de zangeres. Eerder dit jaar werd ze nog derde in de preselectie voor het Eurosongfestival. “En in september sta ik op een festival in Tunesië.”