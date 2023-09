Zevende tattooshop van Cirusso opent in Merchtem met Frank Verstrae­ten en Pommeline Tillière

In het centrum van Merchtem opent later deze maand het zevende filiaal van Cirusso Art. Het wordt de eerste tattooshop van de keten in Vlaams-Brabant. “Veel mensen uit Merchtem en omgeving zien we langskomen in Antwerpen en Aalst”, klinkt het bij eigenaars Cirio Wassenhove en Thomas Ruffai. “Daarom zagen we hier een opportuniteit.” Nisa Vermeiren zal er instaan voor de dagelijkse leiding.