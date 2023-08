Stevige buien met een enkele keer onweer in Londerzeel vandaag

Jo Vally nodigt uit voor acht dagen Zomerfees­ten in Westrode

Augustus staat in Westrode in het teken van de Zomerfeesten. Gastheer Jo Vally nodigt een hele stoet aan vrienden en collega’s uit in zijn achtertuin. Gedurende de hele maand augustus staan er optredens en activiteiten gepland in de feesttent aan de Jan Hammeneckerstraat.