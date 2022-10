Stal Schaselberg stelt zaterdag nieuwe piste en stallen voor: “Er zijn er enkelen in België, maar als publieke manège met zo’n piste zijn we vrij uniek”

Buggenhout Parket onderzoekt brandstich­ting in Buggenhout: “Alle pistes blijven open”

Het parket Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de brandstichting in de Vitsstraat in Buggenhout. Daar ging dinsdag een voertuig volledig in vlammen op nadat drie mannen er een jerrycan met benzine over leeggoten en het voertuig in brand staken.

5 oktober