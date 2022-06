Staking bij Lantmännen in Londerzeel en Ganshoren

In Brussel en Londerzeel samen werken 135 arbeiders en 97 bedienden. In Brussel zouden alle 46 banen geschrapt worden indien het filiaal sluit. In Londerzeel zouden maximaal 23 van de 186 banen geschrapt worden. “En dat is een worst-case-scenario”, zei Patrick Wauters, algemeen directeur van Lantmännen Unibake in België in januari. Hij beloofde het proces te doorlopen zoals het de wet-Renault betaamt. Maar nu blijken die onderhandelingen toch moeizamer te verlopen dan voorzien. Donderdag namiddag is er opnieuw een overleg.

Tweede grootste bakkerijgroep van Europa

De naam Lantmännen Unibake doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar het is de tweede grootste bakkerijgroep van Europa. Het bedrijf produceert in België alleen al zo’n 58.000 ton aan deegproducten per jaar. Lantmännen Unibake is actief in 15 landen en heeft drie centra in België, zijnde in Brussel, Londerzeel en Moeskroen. Ze kondigen aan de intentie te hebben om het oudste punt, de bakkerij in Brussel te sluiten, waar 46 werknemers werken. Daarnaast willen ze het punt in Londerzeel reorganiseren, waar ze maximum 23 van de 186 banen zullen schrappen.