Spot jij het schuilhok voor katten? Dan werd een zwerfkat geholpen in jouw buurt

Volgens schepen Leen Van Aken heeft de gemeente ongeveer twee jaar geleden inderdaad de twee gratis kattenverblijven waar ze recht op hadden aangevraagd en verkregen. “Die worden ook geregeld gebruikt. In de meeste gevallen gaat het om een kat per keer. Dan gaat het verblijf even mee voor het terugzetten en na herstel van de kat, komt het hok terug naar onze diensten. We zetten ze dus enkel in wanneer nodig en op die plek. Soms is dat in het centrum zoals aan de burgt. Geregeld is dat in de randen rond de dorpskernen.” De hokken hebben dus al op heel wat plekjes in Londerzeel gestaan. “Wanneer het jongenseizoen is en er kittens gemeld worden, laat Poezenbos ze groot worden bij gastgezinnen om daarna ter adoptie aan te stellen. Zij worden dus niet terug gezet via de schuilhokken.”