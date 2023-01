“Slechts 1 op de 15.000 mollen is wit. Hoeveel geluk kan je hebben?”: mollenvanger Kurt (50) heeft 1 jaar na eerste vondst opnieuw prijs

Puurs Oog in oog met de maan in de Sint-Pieters­kerk in Puurs

Ooit al oog in oog willen staan met de maan? Dat kan vanaf 28 december in de Sint-Pieterskerk in Puurs. Kunstenaar Luke Jerram heeft een gigantische replica van de maan, onder de naam Museum of the Moon, gemaakt die je nu kan bewonderen.

28 december