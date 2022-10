Sint-Hubertusviering: pastoor zegent paarden, honden en...roofvogels

Meise Gemeente organi­seert WK-pronostiek voor klanten van lokale handelaars

In tegenstelling tot de algemene teneur begint de WK-koorts in Meise wel al te stijgen. Daar organiseert het gemeentebestuur aan het einde van dit jaar een WK-pronostiek. Dat doen ze om de lokale economie een duwtje in de rug te geven. Je kan er je licht laten schijnen op het WK bij de handelaars in je buurt.

28 september