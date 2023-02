Schlagerfeest Londerzeel maakt affiche bekend en begint kaartenverkoop

Wielrennen Luc Steenac­kers stelt vernieuwd Belco-Van Eyck Cycling Team voor: “In het wielrennen mag er ook een arrest Bosman komen”

Over twee weken vat het nieuwe wielerseizoen in ons land aan. Veel ploegen zullen zowel bij de mannen als bij de vrouwen hun opwachting maken in Brussel-Opwijk. Voor het Belco-Van Eyck Cycling Team wordt de openingsklassieker (bij de dames) meteen een eerste afspraak in de eigen omgeving.