Rode Duivel Jan Vertonghen sport dag lang mee met Steenhuffelse kinderen: “Jongeren aanzetten tot spelen en bewegen”

Chauffeur geflitst bij wegenwer­ken: “Normaal zou zijn afremsys­teem hebben gewerkt, maar omdat het een omleidings­weg was, werkte de gps niet”

Een man uit Mariekerke zal een boete moeten betalen van 400 euro. Binnenkort zal hij ook nog zijn rijbewijs mogen gaan inleveren voor 8 dagen. In juli 2022 werd hij in een zone dertiger in Puurs geflitst aan 65 kilometer per uur.