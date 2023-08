Regen zorgt voor weinig problemen op traditionele voertuigenwijding

110 jaar oude piraten­boot Kookaburra in Sint-Amands gezonken: “Op minuut tijd stond alles onder water”

De Kookaburra, het 110 jaar oude piratenschip dat in een inham van de Scheldebocht in Sint-Amands lag aangemeerd, is zondagochtend gezonken. Kapitein Winnetou Truyts (61) en zijn vriendin konden zich nog net op tijd redden. Vastgeklampt aan de mast riep het tweetal om hulp. Toen de hulpdiensten en de plaatselijke veerdienst ter plaatse kwamen was het oude en zwaar beladen schip al gezonken. De opvarenden werden onderkoeld maar verder ongedeerd uit het water gehaald.