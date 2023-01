Rechterrijstrook versperd op A12 richting Brussel ter hoogte van Londerzeel-Industrie

Puurs-Sint-Amands Gezocht: info en materiaal over Boeren­krijg voor nieuwe expo Heverstam

In 2023 is het exact 225 jaar geleden dat de Boerenkrijg plaatsvond, en dat jubileum wil de Sint-Amandse heemkundige kring Heverstam graag vieren. “We zoeken alle mogelijke materiaal over de Boerenkrijg in onze gemeente, zodat we een gepaste expo kunnen samenstellen.”

19 januari