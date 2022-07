Rechterrijstrook versperd door ongeval op A12 richting Antwerpen ter hoogte van Londerzeel

Merchtem Karina doet Merchtemse geuzennaam eer aan met gigantisch standbeeld

Kiekenfretters. Niet alleen de Brusselaars kregen deze geuzennaam, het is ook een spotnaam voor de Merchtemnaren. En sinds kort staat daar een mooie verwijzing naar in de tuin van Karina Trochs (49) in de Kerkhofstraat. “Al is het vooral een eerbetoon aan mijn gevederde vriendinnetjes, maar het misstaat toch niet in de gemeente van de kiekenfretters”, zegt ze.

