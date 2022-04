Proefproject circulatieplan overdondert inwoners en middenstand. “Sturen, ondervinden en bijsturen. Dat gaan we doen”

londerzeelGemeente Londerzeel start een proefproject wat de mobiliteit in en rond het centrum van Londerzeel beïnvloedt. “Gezien een aantal stromen gecreëerd werden door de werkzaamheden, willen we het proefproject meteen laten aansluiten nadat de werkzaamheden afgerond zijn”, stelt het bestuur. “We willen vooral het doorgaand verkeer uit het centrum houden en voeren daarom dit circulatieplan in”, legt schepen voor mobiliteit Dimitri Robbyns (LWD) uit. Oppositiepartij N-VA kan zich niet vinden in de gang van zaken.

We lichten eerst het huidige plan dat deze week ingaat toe:

Volgende maatregelen waren van toepassing tijdens de werkzaamheden en blijven gelden:

- In de Verbindingsstraat blijft het eenrichtingsverkeer tussen het kruispunt met de Kerkhofstraat en dat met de Mechelsestraat behouden.

- In de Kerkhofstraat blijft het eenrichtingsverkeer van het L. Meeusplein richting de Berkenlaan behouden.

- In de Mechelsestraat blijft het eenrichtingsverkeer richting centrum behouden. De parking naast het voormalige OCMW-gebouw zal je kunnen blijven op- en afrijden via de Mechelsestraat. De op- en afrit van die parking aan de Kerkhofstraat blijft afgesloten.

- Deze maatregelen zorgen ervoor dat doorgaand verkeer rond het centrum rijdt zodat dat bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer.

Om het verkeer dwars door het centrum te ontraden, worden twee bijkomende maatregelen ingevoerd:



- In de Molenstraat wordt een parkeerzone ingericht aan de rechterzijde van de rijrichting naar het centrum tussen de Tramstraat en de Burchtlaan.

- De E. Van Esbroeckstraat wordt enkelrichting naar de Meerstraat. Het Brandweerplein blijft dubbelrichting.

En deze zaken worden na de werken opgeheven:

- Het tweerichtingsverkeer in de Mechelsestraat en de Kerkhofstraat tussen het L. Meeusplein en de Verbindingsstraat

- Het tweerichtingsverkeer in de Gildenstraat naar de Kerkhofstraat

- Het tweerichtingsverkeer in de Ursulinenstraat

Stolp op centrum

“Daarmee zet je gewoon een stolp bovenop ons centrum”, stelt Nadia Sminate (N-VA). “Veel inwoners maar vooral middenstanders zijn daar niet tevreden mee. Zij beten op hun tanden tijdens de werken en telden af naar een gewone gang van zaken. Maar nu dit zonder overleg zomaar op tafel gooien zonder enige communicatie? Dat is een brug te ver. Het typeert onze huidige meerderheid om gewoon hun goesting te doen” Volgens Sminate lijden de handelaars wel 60 tot 70% aan inkomstenverlies. “Verschillenden onder hen denken ernstig na over hoe het verder moet met hun zaak en of dit wel haalbaar is. Eerst moesten ze de coronacrisis weten te overbruggen. Vervolgens de werkzaamheden in het centrum die wat timing betreft zeer ongelegen kwamen en nu krijgen ze plots te horen dat de mobiliteit niet meer zal worden wat het was. Een bittere pil voor hen.”

(Lees verder onder de foto)

raadsleden van N-VA Londerzeel: Gert Van Assche, Koen Van Hoof en Nadia Sminate

Burgemeester Conny Moons (LWD): “De ontwikkeling van onze handelskernen is een prioriteit van ons bestuur. We geloven dat de aangenamere en veiligere omgeving die we door dit circulatieplan creëren zowel de bewoners als de ondernemers ten goede komt. We hoorden ook veel positieve reacties van de inwoners over de rust in de straten tijdens de werken.” Ook schepen Robbyns (LWD) wil vooral uittesten en bijsturen waar nodig. “Maar als je nooit iets uittest zal er ook nooit verandering komen. We willen zien wat dit plan ons brengt nu het centrum weer opent en we de doorstroom van voertuigen die niet in het centrum moeten zijn, weren. Er gaat een nieuwe flow komen in de verkeersbewegingen. De middenstand drong bij ons aan om nog eens samen te zitten alvorens het circulatieplan ingaat, vanavond zitten wij met spoed samen voor overleg.” Volgens Robbyns zullen er gaandeweg nog overlegmomenten zijn. “Het is een kwestie van sturen, ondervinden en bijsturen”, zegt hij.

Voor N-VA zijn nu al een aantal zware knelpunten zichtbaar: “Er gaat een hoge druk komen aan de lagere school Virgo Sapiens, waar trouwens ook het rusthuis is en nu drie straten op dat punt zullen uitmonden. Ter hoogte van de Colruyt en Gamma kunnen mensen op straat parkeren maar dat gaat het toeleveren en de passage van vrachtwagens niet vergemakkelijken. Tot slot zal er veel meer verkeer zijn in de Acacialaan en Pilatusveld terwijl inwoners daar nu al last hebben van het wegdek in betonplaten. Daarbij komt nog eens de nefast voor de lokale handelaars die een blijvend inkomstenverlies gaan zien.”

circulatieplan Londerzeel: Toegang naar de Dorpsstraat