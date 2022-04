Prefab spoorwegbrug in Stuiverstraat zit. “Gedaan met die gevaarlijke ellende”

Londerzeel, Kapelle-op-den-bosDe nieuwe spoorwegbrug in de Stuiverstraat is een feit. Op zaterdag werd de prefabbrug in de late namiddag vakkundig op haar plaats gerold en bevestigd. Een spectaculair beeld waarvoor ook verschillende buren graag even buiten kwamen.

Al jaar en dag is de spoorwegbrug in de Stuiverstraat een doorn in het oog. Het is een druk gebruikte weg en je kan onder het bruggetje amper met twee kruisen. Fietsers riskeren er zowat hun leven en de ellendige splitsing aan de kant van Kapelle-op-den-Bos maakt het daar niet makkelijker op. Infrabel kondigde reeds lange tijd aan dat de brug vervangen diende te worden en afgelopen weekend was hét moment van de brugwissel daar. Alles lag klaar. Het was een kwestie van sporen afkoppelen, oude brug weg, nieuwe in de plaats en alles weer klaarmaken voor het treinverkeer op maandag.

Buurmannen Francois en Marc zijn blij dat ze staat: “Vooral voor de verkeersveiligheid onder de brug zal dat ten goede komen. De zichtbaarheid was bijzonder slecht. Je kon er al moeilijk met twee door, laat staan hoe gevaarlijk het was voor fietsers. Nu komen er nog fietspaden bij en de weg is ook breder.”

Tijdens het weekend was er geen spoorwegverkeer mogelijk, vanaf vanochtend rijden de treinen opnieuw. Ook volgend weekend moeten de treindiensten zich even aanpassen. Kijk in het weekend van 31 april en 1 mei zeker de aangepaste dienstregeling na. Die kan u terugvinden via de reisplanner op www.nmbs.be of de NMBS-app.

Volledig scherm Nieuwe tunnel onder spoorlijn in Ramsdonk © Marc Baert

