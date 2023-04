Postkantoor Londerzeel een week lang gesloten, aangepaste openingsuren in Kapelle-op-den-Bos

Nutswerken maken Sparren­laan tijdelijk eenrich­tings­straat, gemeente voorziet omleiding

Vanaf maandag 17 april tot en met dinsdag 2 mei 2023 zullen er werken plaatsvinden in de Sparrenlaan tussen de Spaanse Lindebaan en huisnummer 95. Deze werf komt er in opdracht van Fluvius en zal in 6 fasen verlopen. In iedere fase wordt een ander deel van de Sparrenlaan aangepakt.