Politie vraagt extra aandacht om nieuwe verkeerssituatie rond centrum te respecteren

Willebroek Afbraak van ‘de blokken’ veroor­zaakt stofwolk in buurt: “Nog even op de tanden bijten”

De afbraak van Residentie Schoondonk, één van de drie ‘blokken’ aan de Ringlaan in Willebroek, veroorzaakt grote stofwolken in de buurt. “We doen ons uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken, zo wordt er onder andere constant gesproeid. De buren moeten nog even op de tanden bijten, de klus is bijna geklaard”, zegt directeur van Volkshuisvesting Willebroek Andy Dilles.

3 maart