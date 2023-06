Politie beboet 2613 bestuurders voor overdreven snelheid

Politie start onderzoek na inbraak en twee pogingen waaronder in kinderdag­ver­blijf

In Kalfort hebben dieven geprobeerd om in te breken in een kinderdagverblijf. De daders geraakten niet binnen. “Maar de deur raakte wel beschadigd”, luidt het bij de politiezone Rivierenland. Die is nu een onderzoek opgestart. Want het bleef niet bij de inbraakpoging in het kinderdagverblijf. “In Kalfortdorp werd er nog getracht om in te breken op dezelfde wijze in een handelszaak”, gaat de politie verder. “En werd er eveneens effectief ingebroken in een eetgelegenheid.” Volgens de eerste vaststellingen werd er hier een geldsom gestolen nadat de deur werd geforceerd.