Piet Buelens geeft fakkel van gemeenteraadslid door aan Suzy Brugmans

meise, frankrijk Meisenaar Yani behaalt tweede plek op WK karten: “Ooit Formule 1 piloot worden is een droom”

Yani Stevenheyndens is 16 en reed afgelopen week mee voor het WK karten. “Dit had ik niet verwacht. Het moest ook even doordringen. Vlak na de wedstrijd wist ik nog niet wat te zeggen.” Intussen is hij terug in België.

25 oktober