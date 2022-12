Peter (51) organiseert derde spinningnamiddag ter ere van zijn overleden broer: opbrengst gaat naar Kinderkankerfonds

“In 2017 kreeg mijn broer te horen dat hij kanker had en een jaar later bleek dat hij ‘genezen’ was, maar nóg een jaar later sloeg het noodlot opnieuw toe”, vertelt Peter Lemaire. “Een stamceltransplantatie drong zich op. Er was een match met één van mijn andere broers, maar ik kon niets doen. Daardoor voelde ik me machteloos en besloot ik om ‘Fietsen tegen kanker’ op poten te zetten. De eerste cyclingmarathon bracht meteen 2.523 euro in het laatje.”