Pedofiel misbruikt 18 jaar lang kinderen op horrorcamping: “Hopelijk worden zij beter geholpen dan ik vroeger”

Halle-Vilvoorde Kwart minder zwarte verkeers­pun­ten in Vlaams-Bra­bant: “Er is al goed gewerkt, maar elk zwart punt is er eentje te veel”

Terwijl er in heel Vlaanderen de voorbije vier jaar maar liefst 113 zwarte verkeerspunten bij kwamen, daalde dat aantal in Vlaams-Brabant in diezelfde periode met 25 procent. Zo waren er in 2018 nog 31 zwarte verkeerspunten, dit jaar zijn het er nog 23. Daarvan bevinden er zich vijftien in Halle-Vilvoorde, het merendeel op de Brusselse ring. Lees meer over de zwarte punten in Vlaanderen in onze reeks.

23 november