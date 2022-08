Parkeerverbod in centrum door vernieuwing kabels sfeerdecoratie en kerstverlichting

Meise Zelfde festival, 3 jaar later maar een we(e)reld van verschil

In 2019 werd het Wonderweekend een natte bedoening. Drie jaar later bleken de weergoden het compleet tegenovergestelde in petto te hebben gehad. Midden in een stevige hittegolf brachten de duizenden bezoekers een gesmaakt bezoekje aan ‘het zotste gezinsfestival van het land’.

15 augustus