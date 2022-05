Oppositie wil zomerschool voor vluchtelingen doorduwen

Oppositiepartij N-VA stelde op de gemeenteraad voor dat de gemeente ook een zomerschool zou organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. “In Londerzeel verblijven heel wat van de vluchtelingen én de Vlaamse Overheid financiert die zomerscholen voor 100%”, zegt Nadia Sminate (N-VA). “Het voorstel werd weggestemd en de reden die we te horen kregen was dat het moeilijk is om mensen te vinden die zich daar in de zomer voor willen inzetten. Indien we tien mensen bij elkaar zouden krijgen willen ze de zomerschool voor de vluchtelingen wél organiseren.”