Oppositie wil circulatieplan naar vuilbak verwijzen

londerzeelHet nieuwe circulatieplan, dat afgelopen lente in ging, valt zwaar bij oppositiepartij N-VA. “Wij verzoeken de meerderheid om dit circulatieplan gewoon in de vuilbak te gooien”, aldus Nadia Sminate. “Sinds de start van het schooljaar zien we weer hoe het verkeer hier in de soep draait.” Mobiliteitschepen Dimitri Robbyns wil het traject eerst afwerken.

De meerderheid zette na de werkzaamheden aan de kasseien in het centrum van Londerzeel, het nieuwe circulatieplan in gang. “Een deel van de wegomlegging bleef staan omdat dat hielp het verkeer uit de dorpskern te houden. De middenstand liet weten dat dat voor hen geen optie was. Daarop speelden we in en voerden we aanpassing door”, legt hij uit. “De huidige situatie zouden we aanhouden en evalueren in september.”

Maar enkele knippen en gewijzigde éénrichtingsstraten schieten volgens N-VA bij velen in het verkeerde keelgat. “We vragen aan het bestuur om dit plan, dat er zonder enig overleg met inwoners, handelaars, ondernemers en andere stakeholders is gekomen, met onmiddellijk ingang naar de prullenmand te verwijzen. Onze anders levendige en doch leefbare dorpskern kent al maanden een stilstand”, klinkt het. “Handelaars verliezen door dit circulatieplan inkomsten en mensen die onze gemeente graag een bezoekje willen brengen, rijden zich letterlijk muurvast. Bovendien moeten de inwoners van de wijk Acacialaan en Pilatusveld extra veel verkeer slikken, maar dat werd op een politieraad door de burgemeester afgedaan als een loos argument en was pertinent onwaar.”

N-VA kaart aan dat ze nog cijfers zouden ontvangen. “Maar tot op heden ontvingen wij geen tellingen of evaluaties.”

Die cijfers komen intussen wel binnen volgens Robbyns. “De periode voor het einde van het schooljaar en tijdens de zomer werden verschillende tellingen en studies gehouden. Uit een applicatie moet nu ook nog blijken waar het verkeer heen gaat en dergelijke. Tijdens de vakantie is het ook niet evident om iedereen te bereiken, vandaar dat we de overlegmomenten volgende week pas hebben. Dat is met de lokale handelaars, met betrokken inwoners, met zowat alle actoren. We zullen alle pro’s en contra’s oplijsten en pas dan knopen doorhakken over wat blijft, aangepast of geschrapt wordt.”

82% inwoners wil minder verkeersdrukte in kernen

Uit een bevraging die de meerderheid deed bij de bevolking bleek dat maar liefst 82% minder verkeer in de dorpskernen wenste. “We moeten wel degelijk oor hebben naar die 82% en weerde verkeer uit de kernen. Uiteraard toveren we die voertuigen niet weg en rijden die inderdaad door andere straten. Ook dat zullen we mee evalueren. Momenteel is het dus te vroeg voor uitspraken, maar tegen de komende gemeenteraad (27/9/2022, red.) zullen we meer weten. De gemeenteraadsleden worden ook op de hoogte gebracht.”

Volledig scherm Dimi Robbyns (LWD) © Marc Baert

