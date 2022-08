Opnieuw honderden voertuigen tijdens voertuigenzegening Sint-Kristoffel in Londerzeel

londerzeelEen van de opvallendste zomerevenementen in Londerzeel is toch wel de voertuigenzegening aan de Sint-Kristoffelkerk in het centrum van Londerzeel. Je hoort het getoeter van de voorbijrijdende wagens en tractoren al van ver, en weet dat het weer die zondag van het jaar is. Enkele honderden mensen troepten samen rond de kerk en zochten een plekje op de terrassen om te genieten van alle voertuigen die de revue passeren. Enkele honderden bestuurders kwamen langs om onder de wijwaterkwast te passeren.

De zon straalt de toeters klinken en een lokale band zorgt voor muzikale opluistering van het evenement. De terrassen zitten bomvol. en ook langs de straat staan heel wat gegadigden van jong tot oud te kijken. “Wij dachten dat we op tijd zouden zijn voor een plekje op een terras, maar waren al te laat. Volgende keer dus nóg wat vroeger komen”, zegt Caroline De Keersmaecker. Zij en Stijn Vrijdag zijn. geboren en getogen Londerzelenaars en hebben de zegening al vaak gezien. “Voor de kinderen is het nu de tweede keer”, vertelt Caroline. En Emma en Alexander zijn heel enthousiast. “Straks gaan we door naar de Burcht. Daar staan springkastelen en gaan optredens door. Een fijne verderzetting na de optocht hier.”

Volledig scherm Voertuigenzegening Londerzeel Sint-Kristoffel Op de foto: Caroline, Stijn, Emma en Alexander © Dieter Nijs

Het is parochiaal medewerkster Jeanin Van de Voorde die vandaag met de kwast zwaait. “Ik ga het morgen wel voelen!”, lacht ze. “Meestal een paar dagen zelfs, maar dat valt mee hoor”, benadrukt ze meteen. Ze zeggent in naam van Sint-Kristoffel de voertuigen opdat ze veilig in het verkeer kunnen vertoeven. En er zijn heel wat gegadigden die hier vandaag langskomen.

Gratis spek met eieren

“We proberen wel zo goed mogelijk in groepen te werken. Wij van het bestuur en het gemeentebestuur openen de zegening en daarna volgen politie, brandweerwagens, alle hulpdiensten, we hebben de oldtimers, fietsers, tractoren,... noem maar op”, zegt Christine De Smedt. “Diegene die met de tractoren rijden hebben er met de landelijke Gilde al een eigen traditie aan over gehouden. Elk jaar komen zij voor de rit zegening al samen in de Burcht en krijgen daar gratis spek met eieren. Daarna rijden ze samen in blok door. Zij zijn steeds met een heel mooi aantal vertegenwoordigd!”

Volledig scherm Voertuigenzegening Londerzeel Sint-Kristoffel © Dieter Nijs

Vanaf mei is het al alle hens aan dek. “Dan beginnen we met het aanschrijven en hangen we borden op zodat iedereen weet dat ze deel kunnen nemen. Dat is trouwens gratis, al moeten we het kunnen trekken van giften. Dat is dus steeds welkom om verder te kunnen blijven bestaan. Deze traditie is al aan de gang van 1929 en is dit jaar aan de 93ste editie toe. Ikzelf nam de fakkel op mijn 25 jaar, dus 30 jaar geleden over”, zegt Christine. “Toch zijn er nog twee van de vorige ploeg waar we nog steeds op mogen rekenen. Zij zitten steevast voor de kerk met de gadgetverkoop. Daarnaast zijn wij ook de gemeente en politiediensten heel dankbaar. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn om iedereen tijdig klaar te krijgen en alles veilig te laten verlopen.”

Volledig scherm Voertuigenzegening Londerzeel Sint-Kristoffel © Dieter Nijs

Al van ‘s ochtends verzamelen de voertuigen op de parking van de Colruyt en de naastgelegen straten. Daar ontvangen ze gratis hun deelnamesticker en worden ze klaargezet in volgorde. Een heel karwei als je bedenkt dat hier meer dan 600 voertuigen langs Jeanin passeerden. De exacte cijfers zijn op dit moment nog niet binnen.

Na een uur en een kwartier non-stop passage is iedereen die dat wou gezegend. Op een van de terrassen, pal aan de straat zaten twee dames per categorie te turven. Straks weten we exact hoeveel deelnemers we vandaag mochten aanschouwen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.