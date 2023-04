Onthaalbeleid wordt vernieuwd, ‘toeleider in de diversiteit’ helpt nieuwe inwoners om te integreren

Deelnemers Krotrock Rally zijn bekend

Traditiegetrouw zoekt Krotrock via een wedstrijd jong geweld voor hun zomerfestival. De line-up van die preselectie is nu bekend. 5 bands kruisen op 13 mei muzikaal de degens aan de KAJ-lokalen in Wolvertem. Voor wie graag lokaal talent wil komen aanmoedigen is er goed nieuws: de inkom is gratis.