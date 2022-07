Ongediertebestrijder Kurt Bellon (49) overstelpt met oproepen voor wespen: “20 tot 30 telefoons per dag”

MalderenVoor Kurt Bellon en zijn bedrijf Antimal is het al een drukke paar maanden geweest. Dagelijks krijgt hij tientallen oproepen binnen van mensen die wespennesten aantreffen. “Normaal ontvangen we de meeste oproepen in juli. Maar nu worden we in juni al overstelpt met aanvragen. Dagelijks krijgen we gemiddeld zo’n 20 à 30 telefoons.”