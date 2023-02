Nina en Alec zoeken een opslagplaats voor Empty4U: “Een garagebox zou ideaal zijn”

Waar ligt het verschil tussen Empty4U en de concurrentie? “Onze flexibiliteit. We zijn met twee en zullen altijd aanvragen proberen in te passen”, zegt Alec. “Dat zorgt ook voor een grote reikwijdte. Gisteren waren we bijvoorbeeld nog aan de slag in Kortemark in West-Vlaanderen. Al werken we meestal wel in de buurt.” Een ander aspect dat typisch is voor Empty4U is de blik op duurzaamheid. “We brengen altijd eerst een bezoek aan het gebouw dat moet worden leeggehaald”, zegt Alec daarover. “Dan kunnen we inschatten wat afval is, en aan welke objecten we nog een tweede leven kunnen geven.”