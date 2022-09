Nachtroofvogels ringen, vrijlaten en genieten van een tas warme soep tijdens nacht van de duisternis

“De nacht van de duisternis op 8 oktober is ideaal om samen op pad te gaan. Een fijn moment om onze herstelde nachtroofvogels weer vrij te alten in de natuur. Daar laten we mensen graag van meegenieten!”, klinkt het bij het VOC. “We verzamelen om 19uur in het VOC, dan krijgen de vogels een ring om en vertrekken we samen voor een korte wandeling van 1,5 km naar Buggenhoutbos.” Eens de ze de benen- excuseer vleugels- hebben genomen is het tijd voor een tas heerlijke soep.