Muilezel riskeert werkstraf: “Blokkeerde zelfs bankrekening niet”

Een vrouw uit Londerzeel was in het najaar van 2020 via WhatsApp gecontacteerd door iemand die zich voordeed als haar dochter en om financiële hulp vroeg. De vrouw trapte in de val en raakte zo bijna 3.800 euro kwijt. Dat geld kwam terecht op de rekening van een jonge vrouw uit het Brusselse, S. Die beweerde dat ze haar bankkaart en code had uitgeleend aan een kennis en nooit meer had teruggezien. “Opvallend is dan wel dat die rekening na de feiten nog gebruikt wordt en er nooit een poging is gedaan om de bankkaart te blokkeren”, zei het parket, dat een werkstraf van 80 uur vorderde. De verdediging vroeg de vrijspraak omdat de jonge vrouw niet rechtstreeks zou betrokken geweest zijn bij de oplichting, maar kon zich eventueel vinden in een werkstraf.