Mobiel Energiehuis met gratis energieadvies op bezoek in Londerzeel

Eerste Belgisch Kampioen­schap Muurke Klop in Ruisbroek

Op de terreinen van Jeugdhuis Kabal in Ruisbroek bij Puurs-Sint-Amands ging afgelopen weekend het Klein-Brabants kampioenschap Muurke Klop door. Het spel waarbij het de bedoeling is om met één hand en via de grond de bal tegen de muur te kaatsen is al jaren bekend. Vooral op de speelplaats of in de lessen lichamelijke opvoeding, maar sinds kort worden er echte Belgische Kampioenschappen georganiseerd. Puurs-Sint-Amands kon niet achterblijven én organiseerde ter ere van 725 Ruisbroek dus ook een BK Muurke Klop.