Militaire voertuigen en bier vullen jaarmarkt Steenhuffel aan

meise Jo Vally start met ‘Zomer in mijn straat’ minifesti­val in eigen achtertuin: “Ik hoop nu al dat het traditie wordt”

‘Zomer in mijn straat’, wordt na de zomerhit van twee jaar geleden nu ook een heus minifestival in de straat waar Jo Vally zelf woont. “19 keer feest in eigen straat. Zonder overlast, geen muziek tot de vroege uurtjes, voldoende parkeergelegenheid en veel ambiance”, is de zanger alvast enthousiast.

