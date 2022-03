Michael Van Den Bossche stopt na 13 jaar met café ‘t Excuus: “Als ik nog wil veranderen van job, is het nu het moment”

Michaël Van Den Bossche - beter gekend als Mich - zet na 13 jaar en 3 maanden een punt achter zijn carrière als cafébaas. Wie zich geroepen voelt om het café, met terras, parking en eventueel de minikinderboerderij over te nemen, kan zich melden. “Op 1 januari 2009 om middernacht opende ik het café met een fuif. Vanaf dan was ik zelfstandige en dat vierden we meteen. Intussen zitten mijn dertien jaar erop. Het duurde zelfs wat langer door corona, maar nu is de tijd rijp. Ik werd net 46, dus als ik nog een carrièreswitch wil maken is het nu het moment”, zegt Michaël Van den Bossche.

Evenementenbureau

Mich is een man die van alle markten thuis is. Hij is carrossier van opleiding, deed dat verschillende jaren tot hij een allergie ontwikkelde tegen de producten, daarna was hij vertegenwoordiger in bouwmaterialen en op z’n 33 nam hij het café 't Excuus, waar hij hielp, over. “Die baai duurde nog vier jaar. Ik nam hem over en zou bijtekenen voor 9 jaar. Toen al wist ik dat ik na dertien jaar zou stoppen. Nu is het zover. Ik kijk er met plezier op terug, maar het is ook welletjes geweest. Ondanks dat ik heel sociaal ben en het sociaal contact met mijn klanten zal missen, heb ik jaren lang net geen sociaal leven gehad. Als cafébaas ben je niet op trouwfeesten, babyborrels en ga je amper zelf op café om eens een pint te drinken, want in het weekend ben je zelf aan het werk.”