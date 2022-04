Man bedreigt ex, justitieassistente, agente én onderzoeksrechter: celstraf met uitstel

Buggenhout/Opstal Petanquers steunen Run and Ride for Mie en Kom op tegen Kanker

De petanquers van Opstal in Buggenhout hebben hun goed hart getoond. In de schaduw van de kerktoren werd een balletje gegooid ten voordele van Run and Ride for Mie, opgericht om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker.

19 april