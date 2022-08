Malderen is drie fietsstraten rijker

Willebroek René Mertens (83), al meer dan een halve eeuw regiojour­na­list in Willebroek: “Zo lang ik kan, blijf ik schrijven”

83 jaar oud is hij ondertussen, maar nog dagelijks volgt Willebroekenaar René Mertens het reilen en zeilen in ‘zijn’ Kanaalgemeente. De regioreporter publiceerde zijn eerste stuk in 1968, in het lokale blad ’t Klokske. Meer dan een halve eeuw later zijn typmachine en faxtoestel allang ingeruild voor de computer en mail, maar René zelf blijft stug doorwerken.

21 augustus