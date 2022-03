Londerzeel telt al 40 geregistreerde opvanggezinnen. “Maar vluchtelingen moeten zich eerst in Brussel registreren”

Els Van den Broeck (LWD), schepen voor Welzijn: “We hebben al 40 opvanggezinnen. Dat zijn er al heel wat, maar wellicht onvoldoende. We weten niet hoeveel vluchtelingen we effectief moeten opvangen, vanaf wanneer we ze moeten opvangen en hoe lang deze noodopvang zal duren.”

Burgemeester Conny Moons (LWD): “Opdat ze recht hebben op alle tegemoetkomingen is het wel van groot belang dat de vluchtelingen zich eerst op de Heizel gaan registreren”, benadrukt ze. “Pas na registratoe in Paleis 8 op de Heizel krijgen ze een attest van tijdelijke bescherming en een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. Dan hebben zij recht op steun, onderwijs, terugbetaling van medische kosten enzovoort. Het is dus geen goed idee om vluchtelingen op te halen in Brussel en thuis op te vangen zonder dat ze eerst werden ingeschreven in het vreemdelingenregister. Ik raad onze inwoners ten stelligste aan om de juiste procedure te volgen. Zo vermijden we ook chaos dat uiteindelijk nefast is voor zowel de vluchteling als het gastgezin.” De gemeente bekijkt ook wat ze kunnen doen om zelf vluchtelingen op te vangen.