Liefst 4 dagen Steakfestijn bij Londerzeel United

Masterpro­ject Willebroek-stad bereikt hoogste punt en krijgt meiboom

Het plaatsen van een meiboom is een eeuwenoude traditie, die ook in Willebroek in ere wordt gehouden. Het Masterproject Willebroek-stad van Volkshuisvesting Willebroek en Woonpunt Mechelen heeft het hoogste punt bereikt, daarom ging gisteren in de Schuttersstraat een boom de lucht in.