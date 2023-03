KWB-café in Malderen: Peter Vanden Eede onthult gedenkplaat voor vader

Vogelgriep zorgt voor ophok­plicht en vervoers­ver­bod in Steenhuf­fel

Bij een pluimveebedrijf in Baardegem bij Aalst werd er recent vogelgriep vastgesteld bij de dieren. Door deze vaststellingen moeten er maatregelen genomen worden en is er een ophokplicht in een straal van tien kilometer. Volgens Politiezone K-L-M omvat deze straal ook Steenhuffel.