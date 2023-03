KWB-café in Malderen: Peter Vanden Eede onthult gedenkplaat.

Beiaard­fees­ten helemaal terug van weggeweest, ook Jââzz in Mââzz krijgt vorm

Na een miniversie vorig jaar, zijn de Beiaardfeesten dit jaar weer helemaal terug. Op zondag 21 mei zal je in de voormiddag de traditionele rommelmarkt in de straten van Meise vinden, na de middag wordt er gefeest. Het thema zal binnenkort worden verklapt worden. Het is alweer 4 jaar geleden dat de Beiaardfeesten in vol ornaat doorgang konden vinden.