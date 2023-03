KVC Delta Londerzeel ontvangt Q-Party op 24 maart

‘Meter Haan’ mag 100 kaarsjes uitblazen: “Een eeuw oud en een hart van goud”

Maandag vierde Victorine Mergan haar honderdste verjaardag. De eeuweling werd zondag thuis in Steenhuffel gevierd door familie, vrienden en buren. Victorine, of ‘Meter Haan’, zoals ze genoemd wordt, kreeg heel wat snoepgoed. “Zo is ze zelf ook, als er kleinkinderen of achterkleinkinderen op bezoek komen, worden ze altijd onmiddellijk naar de snoepkast gestuurd met de woorden ‘Ga maar naar de kast. Ge weet ze staan.’”