Knallend festival viert start van nieuw schooljaar Virgo Sapiens

londerzeelHet is nog maar dag twee en het is al feest op school! Zingen, dansen, hotdogs eten en (tijdelijke)tattoos plaatsen doe je op de speelplaats bij Virgo Sapiens in Londerzeel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Na corona merkten we dat jongeren opnieuw moeten leren samen leven en vieren. Als school willen we dat onmiddellijk in de praktijk brengen. Deze namiddag houden we een mini-festival op school onder de noemer Samen Stralend Starten. Onze zesdes nemen hierin, samen met heel wat vrijwillige, enthousiaste collega’s een taak op en zorgen er op deze manier mee voor dat de hele school feestelijk het schooljaar kan starten.

Met een wedstrijd van Cultuur Noordrand won de school een DJ-set met Squad96. Die zorgt er duidelijk voor dat de sfeer er meteen goed in zit. Een hot dog-kraam uitgebaat door leerlingen, spelletjes, een photobooth, drankstanden en een chillruimte maken er een echt mini-festival van.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm schoolfestival bij Virgo Sapiens © Marc Baert

“Dankzij het enthousiasme en de creativiteit van enkele leerkrachten laten we alle leerlingen stralen van bij de start. School en onderwijs is fijn en op deze manier willen niet alleen onze school, maar ook het hele onderwijsveld positief in de kijker zetten”, aldus Inge Van Mieghem, pedagogisch directeur van Virgo Secundair.

Tussendoor klonk ook nog ‘Happy Birthday’, want toeval of niet de directeur is net jarig vandaag. Dubbel feest dus.

Volledig scherm schoolfestival bij Virgo Sapiens © Marc Baert

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.