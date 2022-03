Kinderen stellen maquettes voor Bib voor. Komt er straks een glijbaan of een magische kast in de nieuwe Bib?

Londerzeel Bjorn De Brandt (38) van helpdesk gemeente Londerzeel is ‘Held van de Helpdesk’ 2022

Op donderdag 17 maart vieren we de ‘Dag van de Helpdeskmedewerker’. De winnaar is dit jaar een van de medewerkers van gemeente Londerzeel: Bjorn De Brandt (38) werd vandaag in de bloemetjes gezet en draagt voortaan een superheldencape. Die kreeg hij van uit handen van organisator Robbert van der Tas op het Administratief Centrum in Londerzeel.

17 maart