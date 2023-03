Kans op zware neerslag en bewolking in Londerzeel vanmiddag

KWB Merchtem en pater Karel organise­ren benefiet voor Oekraïne

Op 23 maart vindt er een benefiet voor Oekraïne plaats in Merchtem. Dat is een initiatief van KWB Merchtem, met pater Karel Stautemans als centrale figuur. De opbrengst gaat naar zijn nieuwe project. Daarmee wil Stautemans ziekenwagens aan te kopen voor het land dat nog steeds in oorlog is.