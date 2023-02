Jongen (5) plast in broek, vader straft hem wel zeer hardhandig: 5 maanden cel

De jongen had in maart 2021 in zijn broek geplast en hier kon zijn vader niet mee lachen. Hij trapte de jongen in de rug, sleurde hem mee naar de badkamer en zette hem met zijn kleren nog aan in de douche. Daarna gaf hij hem een slag in het gezicht. Op school werd een dag later een rode plek aan de kaak vastgesteld waarna de moeder hiervan in kennis werd gesteld en de zaak bij het parket terechtkwam. Daar werd een bemiddeling voorgeteld maar hier wilde de man niets van weten. “Een buitenstaander heeft niet te oordelen over mij”, klonk het. “Hij deed het expres!” Uiteindelijk werd de man gedagvaard en veroordeeld.