Jinthe (10) en Sem (11) op het podium met ‘Red Star Line’: “Mama moest een traantje wegpinken”

In het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs ging op 19 maart de spektakelmusical ‘Red Star Line’ in première. Op de affiche vind je bekendheden als Ianthe Tavernier, Jelle Cleymans, Jonas Van Geel, Lotte Stevens, Free Souffriau, Peter Van Den Begin en Carry Goossens. Zij worden bij elke voorstelling bijgestaan door een klein leger aan jonge talenten. Twee van die talenten zijn Jinthe en Sem uit Londerzeel.

Jinthe Coosemans en Sem Clement zijn allebei nog onder de indruk van de première van de grote Studio 100-productie. “Alles ging heel goed”, zegt Sem. “Het is een heel unieke show. Er kan vanalles mislopen, maar het is helemaal gelukt.”

Voor Sem is het de eerste keer dat hij in zo’n grote productie mocht meedoen, maar helemaal nieuw in het vak is hij niet: “Ik heb bijvoorbeeld ook al eens meegedaan bij James De Musical. Maar dit is toch wel iets helemaal anders. Mijn vrienden vinden het ook heel cool. Ze komen binnenkort met de klas kijken. Zelfs de directrice van de school heeft al een kaartje.” Ook de vrienden van Jinthe leven mee: “Ze zijn er heel hard mee bezig. Ze vinden het super leuk dat ik aan de musical meedoen en willen ook weten hoe ze zelf mee zouden kunnen doen.”

Een musical is veel spelen, repeteren, maar ook wachten. “Gelukkig heb ik tussen de repetities al veel vrienden kunnen maken”, zegt Jinthe daarover. “Ook met de grote sterren komen we heel goed overeen”, zegt Sem.

Volledig scherm © Studio 100

Wat vonden hun ouders van de musical: “Mijn papa moet nog komen kijken, maar mijn mama is fan”, zegt Sem. “Ze heeft zelfs een traantje gelaten.” Ook de ouders van Jinthe zaten in de zaal: “Mijn mama wil nog een paar keer komen kijken en dan dichterbij het podium komen zitten. Gelukkig droeg ik soms een pruik met witte krullen, zo viel ik goed op voor mijn ouders.”

Met hun debuut in een grote Studio 100-musical staan Jinthe en Sem misschien aan het begin van een grote carrière. Zien zij dat zelf ook zo? “Hij heeft me al gezegd dat hij BV wil worden”, zegt de mama van Sem. “Zingen en acteren, dat zijn dan ook mijn passies”, vult hij aan.“Ik wil ook ooit wel hoofdacteur worden in een musical”, zegt Jinthe daarover. “Maar deel uitmaken van een ensemble is ook al heel leuk.”

Je kan ‘Red Star Line’ gaan bekijken in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Tickets zijn te krijgen via redstarline.nu. Haast is geboden, de meeste vertoningen tot de zomer zijn uitverkocht.

