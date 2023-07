Jan (70) sleept aannemers voor rechter, maar uitspraak komt pas in... 2030: “Misschien zien mijn erfgenamen de centen nog”

Rouwbeurs 'De Dood Leeft!’ komt opnieuw naar Willebroek: "Waardevol aanbod rond afscheid en verlies kenbaar maken”

De eerste rouwbeurs van Vlaanderen ‘De Dood Leeft!’ krijgt een vervolg. Tijdens het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 oktober kunnen bezoekers opnieuw terecht in Hoeve De Vleug in Willebroek om zich te informeren over rouwen en verlies, en al wat daarbij komt kijken.