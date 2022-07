Is je kind nog op zoek naar een hobby? Neem hen mee naar het Dribbelfestival

Brussel INTERVIEW. Een jaar geleden ging Dirk Vermeulen (59) vol enthousias­me aan de slag als makelaar: “Vroeger verzorgde ik patiënten, nu zorg ik voor mensen”

Al rolschaatsend over het De Brouckèreplein, maakte TV-kijkend Vlaanderen kennis met Dirk Vermeulen in de eerste aflevering van ‘Topmakelaars’ op Play 4. Gebeten door de vastgoedmicrobe kan de immer goedlachse makelaar van ERA Leus het zelfs in zijn vrije tijd niet laten om panden te spotten. Van marketeer voor Dafalgan tot topmakelaar in Brussel en de Rand, Vermeulen grijpt elke uitdaging die op zijn pad komt. “Bij de pakken blijven zitten, dat is niets voor mij.”

9 juli